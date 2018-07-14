Мама первоклассника из Екатеринбурга обвиняет учителя в рукоприкладстве

По словам мамы, учительница за всё время обучения несколько раз ударила ребёнка, а также обзывала школьника лгуном. Сын рассказал маме о том, что педагог однажды «дала ему полбу» за то, что тот долго собирался к доске. А в другой раз ребёнок получил подзатыльник за плохой результат при самостоятельной работе.

Родительница не намерена переводить ребёнка в другую школу, она хочет, чтобы ушёл педагог. Женщина подала в суд на обидчицу сына, но заседание не состоялось, поскольку учительница улетела отдыхать.

Также о случившемся знает детский областной омбудсмен Игорь Мороков.

Я не исключаю, что в школе могут возникать конфликтные ситуации, но мы провели свою проверку: пообщались со всеми участниками конфликта. Ситуация с физическим воздействием на ученика со стороны педагога не подтвердилась,отметил Игорь Мороков.

Тем не менее, никто в школе не подтвердил факт издевательств.

В руководстве школы ситуацию не комментируют.