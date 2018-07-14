Патриарх Кирилл открыл заседание Священного синода в Екатеринбурге

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Заседание Священного синода Русской православной церкви, приуроченное к столетней годовщине расстрела императорской семьи, начало работу в Екатеринбурге. На открытии присутствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Сюжеты: Екатеринбург
14 июля в Екатеринбурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл заседание Священного синода РПЦ, которое приурочено к годовщине расстрела Николая II и его семьи. Работать высший орган церковного управления будет в закрытом для прессы режиме на территории духовно-просветительского центра рядом с храмом-памятником на Крови.
Впервые открываю заседание в этом здании. Мы прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем – столетием мученической кончины, убийства царской семьи,патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Как сообщают «РИА Новости», предсказать решения синода сложно. Но точно известно, что на заседаниях не будет рассматриваться вопрос о церковном признании останков царской семьи, обнаруженных в Екатеринбурге.
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