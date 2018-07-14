Патриарх Кирилл открыл заседание Священного синода в Екатеринбурге

14 июля в Екатеринбурге патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл заседание Священного синода РПЦ, которое приурочено к годовщине расстрела Николая II и его семьи. Работать высший орган церковного управления будет в закрытом для прессы режиме на территории духовно-просветительского центра рядом с храмом-памятником на Крови.

Впервые открываю заседание в этом здании. Мы прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем – столетием мученической кончины, убийства царской семьи,патриарх Московский и всея Руси Кирилл