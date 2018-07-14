Патриарх всея Руси Кирилл посетил Храм на Крови в Екатеринбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 июля побывал в столице Урала в рамках международного фестиваля «Царские дни», где он посетил Храм на Крови.
Мы должны вознести страстотерпцам особые молитвы, чтобы они перед лицом Божиим ходатайствовали о народе нашем, об Отечестве нашем, о том, чтобы никогда больше гражданские смуты и столкновения не губили его,сказал патриарх Кирилл.
Напомним, патриарх прибыл в столицу Урала вместе с мощами великой княгини Елизаветы Романовой. Святыня будет принесена к 100-летию со дня убийства царской семьи Романовых. Прийти и поклониться ковчегу с мощами верующие смогут до 20 июля.
Также в столице Урала в ночь на 17 июля пройдёт крестный ход, приуроченный к памятной дате. По предварительным данным, в нём примут участие порядка ста тысяч человек – свердловчан и гостей региона. Службу возглавит патриарх всея Руси Кирилл. Протяженность крестного хода – более 20 километров.