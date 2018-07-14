Ураганный ветер снес домик на детской площадке в Екатеринбурге

Вечером 13 июля на Екатеринбург обрушилась гроза с ливнем и ураганным ветром. Стихия поломала деревья, а некоторые повалила с корнем. Пострадали припаркованные автомобили.

В одном из дворов на улице Академика Шварца ветер снес домик с детской площадки, у постройки разломана крыша.

Также на пересечении улиц Первомайская и Генеральская упало дерево и сбило мотоциклиста. Мужчина остался жив.