Поездка чиновников в инвалидных креслах прославила тагильского мэра в соцсетях

Напомним, что проверка состоялась 12 июля, в ней приняли участие два инвалида-колясочника Александр Коченков и Максим Зяблицев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, специалисты управления социальных программ и семейной политики администрации города, руководители «Службы заказчика городского хозяйства» и дорожных служб. Для маршрута было выбрано три точки: центр города, улица Дружинина и Быкова. Полностью самостоятельно чиновникам на инвалидных колясках нигде не удалось пройти. Помехами стали высокие бордюры, большой перепад между проезжей частью и тротуаром, большой угол наклона пандусов.

Передвигаться в коляске невозможно. Надо дорабатывать всё это. И сделано вроде, но надо пересмотреть,рассказал после нескольких неудачных попыток пересечь бордюры Максим Яковлев, начальник базы механизации ООО «УБТ-Сервис».

Все выявленные недостатки глава города приказал устранить в ближайшие сроки. Также Владислав Юрьевич пообещал почаще проводить подобные проверки.

Подобные объезды, станут постоянной практикой, на основе которой будет сформирован комплексный план по устранению проблемных участков и реализации программы «Доступная среда» в Нижнем Тагиле,отметил мэр.

Информация о чиновниках в инвалидных колясках и фотографии с тест-драйва распространились в социальных сетях и собрали обратную связь от тагильчан.

Правильное дело, молодцы ребята, хоть кипишь подняли! Я гуляя с ребёнком на коляске пройти не могу, а представляю как людям на колясках!написала Воронова Ольга в паблике «Типичный тагильчанин»

Погодите-ка… Мэр посадил дорожников… Это точно новости из России?прокомментировал новость пользователь «Инцидент Нижний Тагил» Макс Коробкин.

Пинаев — Мужик! Делает что надо! На Вагонке дороги ремонтируют, улицу Зари пылесосят! Ещё на конечной Зари переход пешеходный у остановки поднимет бугорком и я за него буду голосовать везде!написал в сообществе «ЧП Нижний Тагил» Владимир Федотов.

Всё правильно, пока сами не прочувствуют — не поймут. Также предлагаю чиновникам лично проверить, что такое — жить на 10000 в месяц,отметил подписчик сообщества «Тревожные новости»

А я бы хотела, чтобы они попробовали коляску сначала поднять на 40-градусный пандус. А потом спустить, чтобы ребенок никуда не улетел. А когда они встанут спиной и начнут спускать ее пятясь, чтобы спотыкнулись об плохо положенную плитку, упали, а коляска по ним проехалась и укатилась с ребенком внутри,написала пользовательница Пикабу Romashka56.

Позитивный отклик на действия тагильского градоначальника был получен и от подписчиков социальных сетей из других городов России.

Может нашу администрацию так же попросим прокатиться?написали админстраторы «ПОДСЛУШАНО | КИРОВО-ЧЕПЕЦК»

Ждём аналогичный тест-драйв от наших!прокомментировали новость администраторы паблика «КУРСКИЙ ЙОЖ»

Хорошая практика, когда чиновники сами тестируют результаты своего труда,написали в сообществе «Интересный Екатеринбург»

Нужно срочно перенимать полезный опыт! Отправим предложение мэру Липецка,написала администрация паблика «РосЯма Липецк»