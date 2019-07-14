В Нижнем Тагиле продали общежитие вместе с проживающими там людьми

Жильцы общежития получили квартиры ещё в советское время. Когда завод обанкротился, его имущество стали продавать с молотка. Новым владельцем здания стал екатеринбургский бизнесмен, который планирует продать комнаты так как для него данный проект является инвестиционным. Проживающим там людям он предложил либо выселиться, либо выкупить жилье по выгодной цене, добавив, что можно, например, оформить ипотеку или же рассрочку.