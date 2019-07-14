В Нижнем Тагиле продали общежитие вместе с проживающими там людьми
Вчера, 22:44ОбществоФото: pixabay.com
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Общежитие «Нижнетагильского котельно-радиаторного завода» после продажи имущества предприятия за долги перешло к предпринимателю из Екатеринбурга. Здание бизнесмен получил вместе с прописанными там людьми, сообщает «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
Жильцы общежития получили квартиры ещё в советское время. Когда завод обанкротился, его имущество стали продавать с молотка. Новым владельцем здания стал екатеринбургский бизнесмен, который планирует продать комнаты так как для него данный проект является инвестиционным. Проживающим там людям он предложил либо выселиться, либо выкупить жилье по выгодной цене, добавив, что можно, например, оформить ипотеку или же рассрочку.
Ничего личного, просто бизнес,сказал предприниматель в интервью журналистам телеканала НТВ, которые снимали сюжет о жильцах общежития.
На данный момент в здании проживает 127 человек, четверть из которых прописаны в общежитии. Прокуратура по Свердловской области уже начала проверку на предмет нарушения жилищных прав.
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