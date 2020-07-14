«9 кругов ада»: тагильчанка пожаловалась Евгению Куйвашеву на проблемы с детсадами

Как быть людям, если нужно выходить на работу, а в садик можно попасть только если пройдешь 9 кругов ада? пишет возмущенная женщина.

Также женщина отметила, что в регионе уже давно открыты детские сады.

Однако Куйвашев ответил, что ни он, ни оперативный штаб, заявлений о полном открытии детских садов не делали. Кроме того, эпидемиологическая обстановка не позволяет открыть детские сады на 100%, а дежурные группы действительно имеются в каждом городе.

Он также написал, что количество дежурных групп увеличивается.

Понятно, что не всегда получается устроить ребенка в то детский сад, куда он ходил до пандемии. Но неудобства эти временные и вынужденные, сказал губернатор.

В управлении образования Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что официального решения об открытии детских садов на сегодняшний день не было.

На данный момент детские сады работают в режиме дежурных групп, официального разрешения об открытии от оперштаба не было. Как только оно появится, то учреждения начнут работу, но с загрузкой 50%, рассказали TagilCity.ru в управлении образования города.

Там отметили, что если у родителей имеются какие-то вопросы, то нужно обратиться в управление, где уже будут разбираться, по какой причине место в детском саду не предоставляется.