Большую часть ремонта мемориала на тагильском кладбище планируют закончить к осени

А в 2021 году планируется заменить освещение и ограждение для всего мемориала.

На объекте прошло рабочее совещание при участии заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова.

На территории мемориала уже убрали большую часть плитки и облицовку постамента «Родина-мать». Вокруг мемориала планируется выложить вибропресованную плитку, которая является современным материалом. Подрядчики утверждают, что она более надежная, долговечная и эстетичная.

Облицовка постамента будет выполнена из полированного гранита. Ранее использован был бетон, который уже стал негодным. Большинство дефектов старой облицовки исправляли штукатуркой.

Фигуру «Родины-матери» ремонтировать не планируется. Она находится в хорошем состоянии, так как ее регулярно пропитывали влагоотталкивающим материалом. Однако, когда стела будет закончена, к работе присоединятся реставраторы. Они очистят памятник, покрасят и снова нанесут пропитку.

Кроме того, выяснилось, что пилоны с именами павших воинов расположены не на одном уровне, а потому было решено их отсоединить от основного монумента и сделать подливку для выравнивания.