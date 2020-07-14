Бывшему сотруднику Ростехнадзора грозит до 12 лет тюрьмы за взятку в 1,4 млн рублей

Экс-сотрудника обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и за попустительство по службе, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый должен был провести выездную проверку объекта капитального строительства — подстанции на предмет соблюдения норм строительства, проектной документации, а также требований промышленной безопасности. В результате обвиняемый выявил нарушения, за которые исполнителю должно было быть выдано предписание для устранения.

После этого в июле 2015 года обвиняемый во время личной встречи предложил представителю компании передать денежные средства за неотражение в акте проверки нарушений, а также за способствование получения заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам.

В сентябре того же года сумма в 400 тысяч рублей была перечислена безналичным путем на счет родственницы обвиняемого. Кроме того, с ноября по декабрь 2015 года обвиняемый получил еще один миллион рублей от генерального директора того же предприятия.