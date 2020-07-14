Бывший президент «Локомотива» призвал отстранить Кикнадзе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «Советскому спорту» высказался о конфликте генерального директора клуба Василия Кикнадзе с болельщиками.

Болельщики «Локомотива», недовольные решением руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным, после возобновления чемпионата стали устраивать акции против Кикнадзе.

Во время матча предыдущего тура с «Уфой» в ответ на оскорбления Кикнадзе показал болельщикам средний палец.

«Считаю, комитет по этике должен тщательно рассмотреть эту ситуацию и применить к Кикнадзе максимально жесткие санкции, – сказал Наумов. – Вплоть до пожизненного отстранения от права занимать руководящую должность в футболе.