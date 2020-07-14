Дело подозреваемого в браконьерстве свердловского постпреда передано в СК
Сегодня, 17:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уголовное дело о браконьерстве полномочного представителя свердловского губернатора в Москве Александра Овчарова было передано для расследования в следственный комитет, пишет Ура.ру со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
По данным источников издания, изменение подследственности обусловлено спецстатусом постпреда.
Напомним, постпреда свердловского губернатора Александра Овчарова и его друга Леонида Петухова поймали на месте незаконной охоты в Подмосковье. Егерям удалось выследить «Мерседес», который оказался служебным автомобилем. Из его окна велась стрельба по косулям. Подозреваемые пытались бежать, но были остановлены. При них был найден тепловизор, а в лесу — мертвое животное и окровавленный нож. Свою вину подозреваемые не признают.
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