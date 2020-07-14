Для въезжающих в Россию отменят двухнедельный карантин из-за коронавируса

Постановление гласит о том, что иностранным гражданам и соотечественникам нужно будет за три дня до прибытия в Россию предъявить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

В случае, если такая справка отсутствует, гражданам дадут три дня на обследование. Если тест покажет положительный результат на COVID-19, то по приезду в Россию, гражданам придется изолироваться в месте проживания до полного выздоровления.