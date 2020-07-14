Генпрокуратура потребовала удалить ролик отца Сергия с призывом судить изменников

По его словам, он получил от компании YouTube письмо, что Роскомнадзор заявил о нарушении 149-ФЗ («Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Там же сказано, что контент должен быть удален в течение суток или будет заблокирован.

Сам Могучев сказал, что выполнит требование.

Речь идет о видео от 3 июля, в котором Сергий называет президента РФ Владимира Путина изменником родины, а также его окружение, патриарха Кирилла, митрополитов Илариона и Кирилла.