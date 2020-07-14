Генпрокуратура потребовала удалить ролик отца Сергия с призывом судить изменников
Сегодня, 17:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить одну из проповедей схимонаха Сергия, размещенных на YouTube. Речь идет о ролике, в котором священник призывает судить изменников, пишет E1 со ссылкой на активиста Всеволода Могучева.
По его словам, он получил от компании YouTube письмо, что Роскомнадзор заявил о нарушении 149-ФЗ («Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Там же сказано, что контент должен быть удален в течение суток или будет заблокирован.
Сам Могучев сказал, что выполнит требование.
Речь идет о видео от 3 июля, в котором Сергий называет президента РФ Владимира Путина изменником родины, а также его окружение, патриарха Кирилла, митрополитов Илариона и Кирилла.
Напомним, конфликт скандального отца Сергия с РПЦ начался еще весной. В своих видео на YouTube монах призывал не верить в пандемию коронавируса и не соблюдать самоизоляцию. За это ему было запрещено вести проповеди. 3 июля епархиальным судом он был лишен сана.
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