Креков пообещал ужесточить масочный режим в Свердловской области
Сегодня, 19:21ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе брифинга заявил, что пока в регионе не снизится число случаев заражения коронавирусом, новых послаблений не будет.
Сюжеты: Коронавирус
Также Креков отметил, что власти планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанцией и режимом самоизоляции. Также он пояснил, что возвращение ограничений не планируется. По словам Крекова, число людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому, будет уменьшено.
Мы находимся в достаточно стабильной ситуации, с точки зрения количества вновь выявленных случаев, сказал замгубернатора.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 20 июля. Однако, по словам главы региона, масочный режим, соблюдение дистанции и дезинфекцию помещений никто не отменял.
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