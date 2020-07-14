Креков пообещал ужесточить масочный режим в Свердловской области

Также Креков отметил, что власти планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанцией и режимом самоизоляции. Также он пояснил, что возвращение ограничений не планируется. По словам Крекова, число людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому, будет уменьшено.