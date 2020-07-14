Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет после нападения в монастыре
Сегодня, 08:52ОбществоФото: фотография из личной страницы Ксении Собчак в Instagram
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет России с требованием расследовать факт нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, сообщила она в своем канале в Telegram.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, в конце прошлого месяца Собчак направилась в Среднеуральский женский монастырь, где находится одиозный Сергий (Романов), выяснить, подвергаются ли дети, воспитывающиеся при монастыре, насилию, и снять об этом фильм.
Однако адепты Романова совершили нападение на телеведущую и ее оператора Сергея Ерженкова, которому сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал.
Ранее адвокат Собчак Сергей Бадамшин сообщал, что предпримет все возможные меры для того, чтобы было возбуждено уголовное дело по статье 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), поскольку, по его мнению, имелись «очевидные признаки» воспрепятствования журналистской деятельности.
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