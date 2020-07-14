Ксения Собчак обратилась в Следственный комитет после нападения в монастыре

Напомним, в конце прошлого месяца Собчак направилась в Среднеуральский женский монастырь, где находится одиозный Сергий (Романов), выяснить, подвергаются ли дети, воспитывающиеся при монастыре, насилию, и снять об этом фильм.

Однако адепты Романова совершили нападение на телеведущую и ее оператора Сергея Ерженкова, которому сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал.