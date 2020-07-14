Место расположения стелы «Город трудовой доблести» вынесут на обсуждение тагильчан

Во время совещания Пинаев обозначил, в каких направлениях планируется работать. Он сообщил, что в ближайшее время должна быть определена площадка, где будет установлена памятная стела «Город трудовой доблести», а также необходимо решить вопрос о размещении памятника труженикам тыла.

Еще одно направление работы — это патриотическое воспитание детей. Председатель совета ветеранов Нижнего Тагила Владимир Свистунов отметил, что старшее поколение готово включиться в работу и предложил сформировать группу ветеранов, которая будет посещать школы города и рассказывать о подвигах предков.

Мэр подчеркнул, что сотрудникам музея музея-заповедника «Горнозаводской Урал» предстоит создать экспозицию, которая расскажет, почему городу присвоено такое звание и чем гордятся его жители.

Также было предложено изменить знак на въезде в город. В частности, добавить к нему надпись «Город трудовой доблести».

Владислав Пинаев в завершение сказал, что первый вариант плана должен быть создан в течение двух недель, а также все мероприятия должны пройти обсуждение жителей.