На Урале СК проверит инцидент между пациентом со сломанной пяткой и санитаром

Полиция уже провела проверку по поводу конфликта, по результатам которой было вынесено определение об отказе в возбуждении дела. Инцидент произошёл 12 июля. Пациента заставили ждать на улице окончания дезинфекции. Спустя 40 минут его таки не впустили в больницу. Охранник попытался прогнать пациента и его жену с крыльца, затем вышел мужчина в медицинском халате. Он выражался нецензурно в адрес пары, а затем попытался применить силу к женщине.