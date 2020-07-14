На Урале СК проверит инцидент между пациентом со сломанной пяткой и санитаром
Сегодня, 22:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет начал проверку по сообщению об инциденте с потасовкой у городской больницы Краснотурьинска, когда мужчина со сломанной пяткой ждал у больницы приема, но его туда так и не впустили, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной версии, санитар медучреждения нецензурно высказывался в адрес пациента со сломанной пяткой. Также он нанес телесные повреждения его супруге.
В СК отметили, что в ходе проверки установят все обстоятельства случившегося, по итогам - будет вынесено процессуальное решение.
Полиция уже провела проверку по поводу конфликта, по результатам которой было вынесено определение об отказе в возбуждении дела. Инцидент произошёл 12 июля. Пациента заставили ждать на улице окончания дезинфекции. Спустя 40 минут его таки не впустили в больницу. Охранник попытался прогнать пациента и его жену с крыльца, затем вышел мужчина в медицинском халате. Он выражался нецензурно в адрес пары, а затем попытался применить силу к женщине.
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