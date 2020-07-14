На УВЗ в Нижнем Тагиле опровергли гибель рабочего из-за падения с крана

В пресс-службе предприятия отметили, что появившаяся ранее в соцсетях информация о гибели рабочего после падения с крана не подтверждена официальным заключением экспертизы.

На данный момент установлено, что падения с высоты крана не было. До получения официального заключения мы не можем и не имеем право комментировать случившееся более подробно. Но произошедшее — это большая трагедия. Администрация и профсоюзный комитет Уралвагонзавода выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Толмачева, который был настоящим профессионалом своего дела, отзывчивым человеком и хорошим семьянином,сообщили на предприятии.