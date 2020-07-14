На УВЗ в Нижнем Тагиле опровергли гибель рабочего из-за падения с крана
В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» не подтвердили смерть работника из-за падения с высоты.
В пресс-службе предприятия отметили, что появившаяся ранее в соцсетях информация о гибели рабочего после падения с крана не подтверждена официальным заключением экспертизы.
На данный момент установлено, что падения с высоты крана не было. До получения официального заключения мы не можем и не имеем право комментировать случившееся более подробно. Но произошедшее — это большая трагедия. Администрация и профсоюзный комитет Уралвагонзавода выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Толмачева, который был настоящим профессионалом своего дела, отзывчивым человеком и хорошим семьянином,сообщили на предприятии.
На данный момент причины гибели рабочего выясняет специальная комиссия: был ли это несчастный случай или смерть наступила по естественным причинам.