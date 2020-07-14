Наркотики и алкоголь: в Нижнем Тагиле за три дня пойманы 13 нетрезвых водителей
Сегодня, 13:33ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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С 10 по 12 июля 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе проводилось мероприятие «Безопасная дорога», итогами которого стало выявление 527 случаев нарушения водителями ПДД, сообщает Отделение пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что за время рейда 11 водителей были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, так как управляли транспортным средством в состоянии опьянения, двое из которых находились состоянии наркотического опьянения.
В ведомстве добавили, что семь водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Еще один нарушитель управлял автомобилем, не смотря на то, что решением суда был лишен данного права сроком на 1,5 года.
Напоминаем, что в Нижнем Тагиле периодически происходят ДТП по вине пьяных водителей: так, на минувшей неделе в Дзержинском районе города нетрезвый водитель, не справившись с управлением, допустил столкновение с двумя припаркованными автомобилями.
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