Наркотики и алкоголь: в Нижнем Тагиле за три дня пойманы 13 нетрезвых водителей

Сообщается, что за время рейда 11 водителей были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, так как управляли транспортным средством в состоянии опьянения, двое из которых находились состоянии наркотического опьянения.

В ведомстве добавили, что семь водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Еще один нарушитель управлял автомобилем, не смотря на то, что решением суда был лишен данного права сроком на 1,5 года.