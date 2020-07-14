РПЦ запретила служить троим приближенным опального схимонаха Сергия священникам

Напомним, схигумен Сергий был лишен права проведения проповедей после того, как проклял сторонников самоизоляции и призвал людей ее не соблюдать и выходить на улицы. Кроме того, к моменту рассмотрения дела церковника в суде появились данные о насилии над подростками в монастыре. По результатам суда, священника лишили сана. Кроме того, судом он был приговорен к шрафу в 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе, а на днях схимонах потребовал у президента передать ему полномочия.