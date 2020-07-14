Приехала скорая помощь: в Нижнем Тагиле «четырнадцатая» столкнулась с иномаркой

Данный инцидент произошел в 7.30 местного времени по адресу улица Карла Маркса, 27. Сообщается, что водитель автомобиля «ВАЗ-2114», мужчина 1987 года рождения, допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Lacetti».

Уточняется, что водителем пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии иномарки также является гражданин 1987 года рождения.

Пострадавших среди людей в аварии нет, однако сами транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Все обстоятельства ДТП уточняются.