Приехала скорая помощь: в Нижнем Тагиле «четырнадцатая» столкнулась с иномаркой
Сегодня, 12:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Сегодня утром на улице Карла Маркса произошла автомобильная авария, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Данный инцидент произошел в 7.30 местного времени по адресу улица Карла Маркса, 27. Сообщается, что водитель автомобиля «ВАЗ-2114», мужчина 1987 года рождения, допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Lacetti».
Уточняется, что водителем пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии иномарки также является гражданин 1987 года рождения.
Пострадавших среди людей в аварии нет, однако сами транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Все обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, минувшим днем в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием пассажирского автобуса муниципального «Гортранса». Его водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с деревом.
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