Свердловская область во время пандемии отправила в армию четыре тысячи новобранцев

Губернатор отметил, что для обеспечения безопасности во время пандемии, на областной сборном пункте молодые люди проходили экспресс-тесты на коронавирус. Если тест показывал отрицательный результат, призывника пропускали на территорию сборного пункта для дальнейшего прохождения медосмотра.