Свердловская область во время пандемии отправила в армию четыре тысячи новобранцев
Сегодня, 20:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области завершился весенний призыв на воинскую службу. Во время него в армию отправили четыре тысячи призывников. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор отметил, что для обеспечения безопасности во время пандемии, на областной сборном пункте молодые люди проходили экспресс-тесты на коронавирус. Если тест показывал отрицательный результат, призывника пропускали на территорию сборного пункта для дальнейшего прохождения медосмотра.
В помещениях сборного пункта два раза в день проводили санобработку, и ограничили число присутствующих людей в помещениях. По словам Куйвашева, по прибытии в воинские части призывники находились на двухнедельном карантине.
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