Тагильчан приглашают к участию в конкурсе на лучший веломаршрут и велопарковку
Сегодня, 20:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле Центр развития туризма проводит конкурс на лучшую велопарковку и лучший велосипедный маршрут.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявки для участия в конкурсе можно подать до 2 августа. В рамках конкурса тагильчане могут предложить свой проект велопарковки или маршрута, по которому можно ездить на велосипеде. В Центре развития туризма отметили, что лучшие проекты могут быть реализованы. Однако есть условия: парковка должна быть удобной, простой в изготовлении, но надежной. Также необходимо разработать дизайн, который впишется в городскую среду. Работы принимаются в виде отсканированного эскиза или чертежа, рисунка или 3d-модели из компьютерной программы.
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Веломаршрут необходимо проложить по необычным местам Нижнего Тагила. Он должен быть безопасным. Работы будет оценивать жюри, также будет организовано народное голосование. Победителей объявят 11 августа.
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