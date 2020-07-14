Тагильский поднос-рекордсмен будет представлен на «САМОВАРФЕСТЕ» в Москве

Расписанный экспонат сможет претендовать на звание самого большого в мире. Его ширина составит 2,2 метра.

По словам директора уральского колледжа прикладного искусства и дизайна филиала ФГБОУ ВО «МГХПА им. С. Г. Строганова» Людмилы Павленко, идея о создании самого большого подноса пришла как раз после того, как тагильских мастеров пригласили для участия в фестивале. Она отметила, что в Москве любят тагильские подносы, и они уже не раз были представлены на выставках и фестивалях, но в этот раз было решено сделать нечто уникальное.

Для этого был создан проект «Возрождение Тагильского расписного подноса», в рамках которого уже было создано несколько изделий с просеченым бортом. Их называют Демидовскими.

Коллектив колледжа уже начал реализовывать масштабный проект. Сам поднос уже создали специалисты участка металлообработки ООО«Стальпромтехника». На данный момент его подготавливают к росписи, а затем уже начнется работа художников и мастеров.

Также Людмила Павленко отметила, что эскиз подноса уже готов. Тематика его — «Уральское чаепитие». Планируется, что на изделии будет изображена сцена из купеческой жизни 19 века.

Не обойдется и без брендовых элементов города — это сторожевая башня на Лисьей горе, паровоз и самовар.

Кроме того, что поднос будет представлен на фестивале, Московская художественно-промышленная академия представит заявку в книгу рекордов Гиннеса для признания факта изготовления самого большого в мире подноса.