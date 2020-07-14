В Boeing рассказали о причинах снижения объемов закупок титана у «ВСМПО-Ависма»

Сообщается, что объем закупок титана, по словам Кравченко, снижается из-за кризиса в авиастроительной отрасли, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции в мире.

Сергей Кравченко объяснил, что нет прямой коррелирующей связи между объемами производства самолетов и закупками титана, однако объем закупок металла все равно будет снижен.

Также президент Boeing в России и СНГ выражает надежду на восстановление роста объемов производства в течение двух-трех лет до докризисного уровня.