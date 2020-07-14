В Boeing рассказали о причинах снижения объемов закупок титана у «ВСМПО-Ависма»
Сегодня, 12:30ОбществоФото: pixabay.com
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Президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко рассказал о причинах снижения объемов закупок титана у свердловского предприятия «ВСМПО-Ависма», пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что объем закупок титана, по словам Кравченко, снижается из-за кризиса в авиастроительной отрасли, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции в мире.
Сергей Кравченко объяснил, что нет прямой коррелирующей связи между объемами производства самолетов и закупками титана, однако объем закупок металла все равно будет снижен.
Также президент Boeing в России и СНГ выражает надежду на восстановление роста объемов производства в течение двух-трех лет до докризисного уровня.
Напомним, ранее сообщалась об размерах убытков предприятия в 2020 году, которые достигли восьми миллиардов рублей.
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