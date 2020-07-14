В Екатеринбурге нетрезвый мужчина облил бензином и поджог своего начальника
Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который поджог своего руководителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошел 14 сентября прошлого года в переулке Базовом Екатеринбурга, когда потерпевший привез на место покоса травы вдоль дороги ранее судимого мужчину 1990 года рождения и еще несколько нанятых для этого разнорабочих.
Однако обвиняемый распивал спиртные напитки в рабочее время. Далее между потерпевшим, который являлся непосредственным начальником обвиняемого, и нетрезвым рабочим произошел конфликт, в следствие которого разнорабочий принял решение убить своего нанимателя. Нетрезвый мужчина взял канистру с горючей жидкостью, предназначенной для заправки бензиновых газонокосилок, после чего облил ей потерпевшего, тротуар и автомобиль «Газель», на котором рабочие приехали на производственное задание. Далее обвиняемый поджог жидкость.
В результате данного преступления потерпевший получил 80% ожогов тела, после чего через несколько дней скончался в городской больнице.
Обвиняемому инкриминируются пункты «д, е» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). Наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком на 20 лет, либо пожизненное заключение.