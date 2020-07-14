В екатеринбургской больнице ГУФСИН находятся десятки заключенных с коронавирусом
В Областной больнице № 2 при ИК-2 в Екатеринбурге проходят лечение 65 осужденных, имеющих подтвержденный коронавирус, пишет ЕАН.
Об этом членам Общественной наблюдательной комиссии сообщил начальник колонии Тимофей Немков.
С момента перехода ГУФСИН на карантинный режим, два корпуса больницы были разделены на две зоны. В одной находятся больные коронавирусом, а в другой — остальные.
По словам начальника больницы Олега Меньшикова, тяжелых больных нет, аппараты ИВЛ не задействованы. Он отметмл, что с начала эпидемии скончался один заключенный с подтвержденным коронавирусом. Однако точная причина пока не определена, а у погибшего было несколько хронических заболеваний.
Кроме того, в колонии имеется отдельный отряд для контактных осужденных. Там они ждут результаты тестов. На данный момент в таком обсерваторе находится 13 человек.
Напомним, что в общей сложности в Свердловской области насчитывается больше 16 тысяч больных коронавирусом, 10 323 из них выздоровели, еще 172 скончались.