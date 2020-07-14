В Нижнем Тагиле в конце лета на стадионе «Спутник» появится новое футбольное поле
В августе новое поле для стадиона «Спутник» в Дзержинском районе Нижнего Тагила будет готово, сообщает «Тагильский рабочий».
Отмечается, что работы по демонтажу устаревших конструкций подходят к завершению. В данный момент строители готовятся к укладке искусственного газона для футбольного поля, которое прибудет в нынешний четверг.
Сообщается, что к августу новое поле для игры в футбол будет готово. Особое внимание, отмечается, уделяется грамотной реконструкции системы водоотведения: изначально она была спроектирована и построена неправильно, следствием чего становились застои воды на поле «Спутника». Теперь же проектировщики, по данным издания, учли данную проблему и разрешили ее.
Напомним, организация, выполняющая работы по реконструкции футбольно поля на стадионе, выиграла тендер в декабре минувшего года, а в апреле нынешнего — непосредственно приступила к работе. Гарантийный срок службы должен составить пять лет.