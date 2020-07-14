В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было поставлено 245 диагнозов COVID-19, 23 из которых — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период в больницах муниципалитета коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 816 горожан.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 16 372 новых случая COVID-19.
По данным оперативного штаба на десятое июля, свердловским медикам удалось вылечить 10 323 пациентов, 359 из которых — за последние сутки.
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