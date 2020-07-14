В Свердловской области зарегистрированы еще девять летальных случаев коронавируса
Сегодня, 13:01ОбществоФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в Свердловской области были зарегистрированы девять летальных случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности новая инфекция стала причиной смерти 172 уральцев.
Напомним, что всего по региону было зарегистрировано 245 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в области насчитывается 16 372 случая заражения.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 20 июля.
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