Власти Свердловской области призвали верующих не ходить на крестный ход в Царские дни

По словам Крекова, свердловчанам не стоит посещать массовые мероприятия, в том числе крестный ход. Он отметил, что мероприятия с массовым скоплением людей несут значительные риски здоровью.

Мы советуем людям принимать участие дистанционно: риски никуда не исчезли, они есть даже с маской и с соблюдением социальной дистанции, сказал Креков.

Также он рассказал, что региональные власти провели несколько совещаний по поводу организации крестного хода с представителями епархии. При этом каждый раз обговаривались меры безопасности.