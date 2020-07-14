Власти Свердловской области призвали верующих не ходить на крестный ход в Царские дни
Сегодня, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Власти Свердловской области призвали жителей региона не ходить на крестный ход в «Царские дни». Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам Крекова, свердловчанам не стоит посещать массовые мероприятия, в том числе крестный ход. Он отметил, что мероприятия с массовым скоплением людей несут значительные риски здоровью.
Мы советуем людям принимать участие дистанционно: риски никуда не исчезли, они есть даже с маской и с соблюдением социальной дистанции, сказал Креков.
Также он рассказал, что региональные власти провели несколько совещаний по поводу организации крестного хода с представителями епархии. При этом каждый раз обговаривались меры безопасности.
Крестный ход в честь расстрелянного императора Николая Романова и его семьи пройдет в ночь на 17 июля. В епархии отметили, что ежегодно в мероприятии принимают участие несколько десятков тысяч человек.
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