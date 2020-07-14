Жительнице Нижнего Тагила энергетики заплатят семь миллионов рублей за сгоревший дом
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение, согласно которому ресурсоснабжающая организация ОАО «Энергосбыт Плюс» должна будет выплатить жительнице поселка Зональный в пригороде Нижнего Тагила почти семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного суда.
Установлено, что летом 2017 года из-за скачка напряжения в доме произошло возгорание, в следствие которого он сгорел вместе со всем имуществом.
По итогам проведения пожарно-технической экспертизы, женщина подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ОАО «Энергосбыт Плюс» ущерб, причинённый недвижимому и движимому имуществу, а также расходы по оплате экспертизы и компенсацию морального вреда.
Суд решил частично удовлетворить требования истца: с энергетического предприятия взыскали 6 954 554 рублей, из которых более пяти миллионов — сумма ущерба недвижимому имуществу, остальное — движимому имуществу.
Решение суда предприятие попыталось обжаловать в областном суде, однако судебная коллегия оставила его без изменений.
Напомним, ранее Свердловский областной суд обязал ОАО «Энергосбыт Плюс» выплатить жителю села Шайдуриха Невьянского района почти три миллиона рублей за повреждение огнем двух домов и сгоревшую постройку в результате произошедшего короткого замыкания.