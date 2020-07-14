Жительнице Нижнего Тагила энергетики заплатят семь миллионов рублей за сгоревший дом

Установлено, что летом 2017 года из-за скачка напряжения в доме произошло возгорание, в следствие которого он сгорел вместе со всем имуществом.

По итогам проведения пожарно-технической экспертизы, женщина подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ОАО «Энергосбыт Плюс» ущерб, причинённый недвижимому и движимому имуществу, а также расходы по оплате экспертизы и компенсацию морального вреда.

Суд решил частично удовлетворить требования истца: с энергетического предприятия взыскали 6 954 554 рублей, из которых более пяти миллионов — сумма ущерба недвижимому имуществу, остальное — движимому имуществу.

Решение суда предприятие попыталось обжаловать в областном суде, однако судебная коллегия оставила его без изменений.