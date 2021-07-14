Для нового детского сада на ГГМ в Нижнем Тагиле проведут изыскания за 166 тысяч

Аукцион на поиск подрядчика, который выполнит комплексные инженерные изыскания по детскому саду на 270 мест в жилом районе «Муринские пруды» на улице Захарова в Нижнем Тагиле, объявлен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ по выполнению комплексных инженерных изысканий по объекту: «Детский сад на 270 мест в жилом районе „Муринские пруды“ на улице Захарова в Нижнем Тагиле» выступает МУП «Тагилгражданпроект». Начальная цена контракта составляет 166 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет изучить инженерно-геологические условия площадки, геолого-литологические строения, гидрогеологиче­ские условия, физико-механические и агрессивные свойства грунтов и подземных вод, климатические условия площадки строительства. А затем представить сведения о прогнозируемом поднятии (скорости поднятия) УГВ с учетом техногенных факторов. Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях по условиям договора он обязан передать заказчику после согласования с ресурсоснабжающими организациями и МКУ «УАиГ». Выполнить работы необходимо в течение 21 дня после заключения контракта. Напомним, 56,2 миллиона рублей выделено на капитальный ремонт здания детского сада для детей раннего возраста на улице Оплетина, 5 в Нижнем Тагиле. За 56,2 млн будут отремонтированы ясли №10 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле

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