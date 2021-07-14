Два новых уголовных дела возбуждены в отношении стрелка из Екатеринбурга Болкова

Два новых уголовных дела возбуждены в отношении стрелка из Екатеринбурга Болкова
Два новых уголовных дела возбуждены в отношении стрелка из Екатеринбурга Болкова
Сегодня, 19:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Уголовные дела еще по двум эпизодам возбуждены в отношении 48-летнего жителя Екатеринбурга Сергея Болкова, который 30 мая открыл стрельбу по прохожим и автомобилям с балкона своей квартиры.

Было установлено, что в тот день уралец не менее одного раза выстрелил из своего карабина «Вепрь-КМ» по автомобилю Hyundai Creta, который был припаркован возле дома. Владельцу транспорта был причинен ущерб на сумму 167 тысяч рублей. В тот же вечер мужчина выстрелил в автомобиль Volkswagen Polo. Ущерб составил 48 тысяч рублей, пишет ЕАН со ссылкой на информированный источник.

В результате в связи с обоими эпизодами возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений общеопасным способом».

Напомним, Сергей Болков работал в ППС и 10 лет находится на пенсии. Его бывший коллега рассказал, что стрелок дважды был в командировках в Чечне. Осенью 2017 года Болков уже стрелял из квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, но дело не было заведено. Также известно, что 20 лет назад подозреваемый застрелил молодого человека, однако и в тот раз избежал наказания.

В мае Болков был задержан после штурма квартиры, силовикам пришлось применить светошумовую гранату. Стрелявшего доставили в СИЗО. 31 мая прошел суд, на котором мужчина был оставлен под арестом до 29 июля.

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