Европейский суд требует узаконить в России однополые браки

Европейский суд требует узаконить в России однополые браки
Европейский суд требует узаконить в России однополые браки
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Европейский суд по правам человека обязал Россию узаконить однополые браки, после жалобы возлюбленных, котором отказали в регистрации отношений.

Суд постановил, что данный отказ является нарушением восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ рекомендовал России найти баланс «между однополыми парами и обществом в целом».

Европейские судьи все же оставили на усмотрение российских властей регистрацию однополых союзов. Также они отметили, что ЛГБТ-пары не противоречат «представлению о браке».

Главный юрист РФ Павел Крашенников заявил, что Россия не собирается признавать однополые браки, так как Конституция Российской Федерации выше международных договоров. К тому же в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому однополым парам будет запрещано усыновлять детей.

Спикер Госдумы Володин заявил, что европейским судьям пора идти в отставку, так как своим решением они показали отсутствие квалификации.

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