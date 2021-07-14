Европейский суд требует узаконить в России однополые браки

Суд постановил, что данный отказ является нарушением восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ рекомендовал России найти баланс «между однополыми парами и обществом в целом».
Европейские судьи все же оставили на усмотрение российских властей регистрацию однополых союзов. Также они отметили, что ЛГБТ-пары не противоречат «представлению о браке».
Главный юрист РФ Павел Крашенников заявил, что Россия не собирается признавать однополые браки, так как Конституция Российской Федерации выше международных договоров. К тому же в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому однополым парам будет запрещано усыновлять детей.
Спикер Госдумы Володин заявил, что европейским судьям пора идти в отставку, так как своим решением они показали отсутствие квалификации.