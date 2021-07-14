Фонд для реконструкции заброшенной больницы создан в Екатеринбурге

Фонд для реконструкции заброшенной больницы создан в Екатеринбурге
Фонд для реконструкции заброшенной больницы создан в Екатеринбурге
Сегодня, 13:30ОбществоФото: Яндекс.Карты
Свердловские бизнесмены создали Фонд реконструкции и поддержки заброшенной больницы в Екатеринбурге. Учредителями организации стали трое известных предпринимателей и руководителей крупных компаний.

Учредители Фонда Святой Екатерины — свердловские бизнесмены Андрей Козицын, Андрей Симановский и Игорь Алтушкин создали Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы, которая находится в Зеленой роще на улице 8 Марта.

Организация, директором которая стала Татьяна Прусевич, была зарегистрирован 29 июня 2021 года, сообщает Znak.

На базе заброшенного здания, проект реконструкции которого сейчас находится в работе, планируется размещение станции скорой помощи.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы исключить разрушающееся здание из реестра объектов культурного наследия России, которые находятся под особый охраной государства.

Напомним, в начале июля для ускорения процесса исключения здания из реестра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Планируется, что созданный на этом месте многофункциональный медицинский центр будет работать на принципах государственно-частного партнерства.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
больницаобществофондзаброшеннаябизнесменыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы