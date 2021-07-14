Фонд для реконструкции заброшенной больницы создан в Екатеринбурге

Напомним, в начале июля для ускорения процесса исключения здания из реестра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Планируется, что созданный на этом месте многофункциональный медицинский центр будет работать на принципах государственно-частного партнерства.