Фонд для реконструкции заброшенной больницы создан в Екатеринбурге

Учредители Фонда Святой Екатерины — свердловские бизнесмены Андрей Козицын, Андрей Симановский и Игорь Алтушкин создали Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы, которая находится в Зеленой роще на улице 8 Марта.
Организация, директором которая стала Татьяна Прусевич, была зарегистрирован 29 июня 2021 года, сообщает Znak.
На базе заброшенного здания, проект реконструкции которого сейчас находится в работе, планируется размещение станции скорой помощи.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы исключить разрушающееся здание из реестра объектов культурного наследия России, которые находятся под особый охраной государства.
Напомним, в начале июля для ускорения процесса исключения здания из реестра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Планируется, что созданный на этом месте многофункциональный медицинский центр будет работать на принципах государственно-частного партнерства.