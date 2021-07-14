Газизов оценил возможные реформы РПЛ

«Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол - консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить. И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед что ли будем изобретать?», - приводит слова Газизова «Советский спорт», ссылаясь на «СЭ».