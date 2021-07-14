Газизов оценил возможные реформы РПЛ

Газизов оценил возможные реформы РПЛ
Газизов оценил возможные реформы РПЛ
Сегодня, 16:41ОбществоФото: pxhere.com
РФС предложил проект преобразований российского футбола.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможных реформах в регламенте проведения чемпионата России.

«Это сложная тема. Но не надо забывать, что ведущие чемпионаты проводятся по гладкой системе. Этим все сказано. Футбол - консервативный вид спорта. Надо все правильно взвесить. И еще раз, топ-чемпионаты играют по гладкой системе. Велосипед что ли будем изобретать?», - приводит слова Газизова «Советский спорт», ссылаясь на «СЭ».

Напомним, сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг.

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