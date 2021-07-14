Качество воды в родниках проверят в Нижнем Тагиле

Стоимость подряда составляет 564,2 тысячи рублей. Исследование 164 источников будет проводиться с 5 августа по 22 сентября 2021 года.
Проверка будет проходить по каждому источнику по нескольким критериям: по запаху, мутности, жесткости, окисляемости и т. д.
Оценкам специалистов будут подвергнуты колодцы, скважины и родники «Победа», «Светлый», «Хрустальный» и прочие.
Проверка пройдет в Нижнем Тагиле, в селе Серебрянка, в поселке Чащино и другие.
Напоминаем, что в марте тагильская администрация проверила родники, скважины, шахтные колодцы Нижнего Тагила и пригорода за полмиллиона рублей.