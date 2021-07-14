71-летний Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19 в Санкт-Петербурге. По словам коллег, он заразился уже после прививки.

Михаил Боярский доставлен с коронавирусом в больницу два дня назад, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. У него легкое течение болезни, потому что он привитый, рассказала собеседница. Однако слухи о своей госпитализации опроверг сам Боярский. Народный артист РФ находится дома, чувствует себя нормально, прокомментировал РИА Новости представитель актера. Он отметил, что коронавирусную инфекцию у него лишь подозревают. Напомним, после вакцинации «Спутником V» третий раз заболела уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Прививку она поставила в мае 2021 года. После вакцинации свердловская чиновница в третий раз заразилась COVID-19

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