Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19

Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19
Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19
Сегодня, 14:27ОбществоФото: страница Сергея Боярского в Instagram
71-летний Народный артист России Михаил Боярский госпитализирован с COVID-19 в Санкт-Петербурге. По словам коллег, он заразился уже после прививки.

Михаил Боярский доставлен с коронавирусом в больницу два дня назад, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

У него легкое течение болезни, потому что он привитый, рассказала собеседница.

Однако слухи о своей госпитализации опроверг сам Боярский.

Народный артист РФ находится дома, чувствует себя нормально, прокомментировал РИА Новости представитель актера. Он отметил, что коронавирусную инфекцию у него лишь подозревают.

Напомним, после вакцинации «Спутником V» третий раз заболела уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Прививку она поставила в мае 2021 года.

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