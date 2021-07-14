Михаил Дегтярев побывал в детской поликлинике в Хабаровске

Детская больница была построена в 1975 году. Сегодня она обслуживает 20 тыс. детей и подростков, которые живут в Центральном и части Железнодорожного районов в Хабаровске. Рассчитано, что в день поликлиника может принимать 400 человек, но на деле это 800 детей ежедневно. По словам Дегтярева, в 2022 г. медучреждение получит оборудование на 6 млн рублей. Кроме того, в здании отремонтируют лестницы и потолки.