Михаил Дегтярев побывал в детской поликлинике в Хабаровске

«Для нас это медучреждение стало пилотным по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В течение ближайших пяти лет мы получим из федерального бюджета свыше 8 млрд рублей, и наше софинансирование будет. Мы будем делать такими же удобными для детей и их родителей все медучреждения. Педиатрия и в целом забота о детях для нас в приоритете», — цитирует Михаила Дегтярева издание prokhab.ru.
Детская больница была построена в 1975 году. Сегодня она обслуживает 20 тыс. детей и подростков, которые живут в Центральном и части Железнодорожного районов в Хабаровске. Рассчитано, что в день поликлиника может принимать 400 человек, но на деле это 800 детей ежедневно. По словам Дегтярева, в 2022 г. медучреждение получит оборудование на 6 млн рублей. Кроме того, в здании отремонтируют лестницы и потолки.
Как пояснила Дегтяреву главврач медучреждения Елена Андрюшкина, больница предоставляет пациентам и неотложную помощь, а успешный опыт реализации данного проекта планируется распространить на другие лечебные учреждения Хабаровского края.
Помимо этого, развивается программа по трудоустройству медицинских работников с ограниченными возможностями здоровья. В поликлинике работает лаборант, имеющий инвалидность по слуху, а также массажист, у которого первая группа инвалидности по зрению.
Ранее Дегтярев лично дал поручение ввести дополнительные специальности для таких абитуриентов. В частности, в Хабаровском медколледже откроют 15 бюджетных мест для незрячих студентов для обучения медицинскому массажу.
Стоит отметить, что на встрече с Владимиром Путиным Дегтярев попросил оказать финансовую поддержку в создании в Хабаровске центра протонно-лучевой терапии для пациентов с онкологией. Благодаря его строительству регион превратится в медицинскую столицу для всего Дальнего Востока.
По оценкам экспертов, несмотря на то, что решение проблем здравоохранения в Хабаровском крае сдвинулось с мертвой точки, видимого улучшения можно ожидать только по прошествии 5-10 лет. Но по факту сегодня команда Дегтярева смогла буквально в течение полугода сделать большой рывок в этом вопросе.