Не пустили в самолёт: пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово

Когда пассажирка поняла, что без билета коту не получится полететь, она сказала, что отдаст его провожающим, но вместо этого выпустила его из переноски около здания аэровокзала, а сама улетела, пишет Е1.
Сотрудники аэропорта поймали кота и сообщили о случившемся зоозащитникам.
Руководитель приюта «Клякса» рассказала, что коту дали имя Кольцов и сейчас ему ищут новых хозяев. Кроме того, сотрудники приюта собираются подать заявление в полицию о нарушении требований к содержанию животных.
Напомним, в феврале 2021 года в Екатеринбурге неизвестные выбросили кота в сугроб. Его нашла женщина, выгуливавшая свою собаку, и забрала его домой. Кот был полностью покрыт снегом. Екатеринбурженка заметила, что у него кровоточат три лапы и отвезла его в Центр реабилитации животных. Ветеринары диагностировали у кота сильное обморожение лап и ушей.