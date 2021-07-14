Новая улица появилась в Нижнем Тагиле

Напомним, в течение 2021 года на нескольких улицах Ленинского района Нижнего Тагила в рамках реализации муниципальной программы появятся новые пешеходные дорожки. Тротуары будут установлены в районе улиц Зерновая и Красноармейская, на пересечении улиц Некрасова и Краснознаменная, а также на Липовом тракте.