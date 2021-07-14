Новая улица появилась в Нижнем Тагиле

Новая улица появилась в Нижнем Тагиле
Новая улица появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На территории Нижнего Тагила в районе поселка Зональный появилась новая улица. Об этом свидетельствует постановление администрации города, которое подписал мэр Владислав Пинаев.

Из него следует, что новая улица имеет название «улица Веремьева». Название выбрано с целью увековечить память Мефодия Николаевича Веремьева, который работал на Уралвагонзаводе ведущим конструктором, заместителем главного конструктора КБ по вагоностроению.

Напомним, в течение 2021 года на нескольких улицах Ленинского района Нижнего Тагила в рамках реализации муниципальной программы появятся новые пешеходные дорожки. Тротуары будут установлены в районе улиц Зерновая и Красноармейская, на пересечении улиц Некрасова и Краснознаменная, а также на Липовом тракте.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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