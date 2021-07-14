Основатель рок-группы «Агата Кристи» встретится с музыкантами в Нижнем Тагиле

Солист группы «Агата Кристи» и будущий куратор продюсерского центра «Самородок» Вадим Самойлов посетил Нижний Тагил и успел встретиться с местными фанатами и музыкантами, рассказал TagilCity.ru представитель рок-тусовки Артем Колобков.
Совсем скоро и вы сможете встретиться с ним лично, для этого нужно совсем немного — быть музыкантом/автором/исполнителем собственных уникальных хитов. Открытие кластера под названием «Самородок» в Нижнем Тагиле состоится в сентябре, уточнил собеседник.
В прослушивании, которое организовано под эгидой продюсерского центра по развитию креативных индустрий «Уральский авангард», могут принять участие группы вне не зависимости от стиля музыки.
Дорогие друзья, начинающие авторы-исполнители, сочиняющие собственную музыку и стихи, я вас приглашаю поучаствовать в уникальном проекте. Вы сможете не просто показать свои песни, но и выступить в составе моего коллектива, почувствовать, что такое профессиональная сцена, пригласил в «Творческую мастерскую Вадима Самойлова» местных музыкантов один из основателей легендарной рок-группы «Агата Кристи».
Каждому коллективу из Нижнего Тагила, кто захочет услышать мнение и совет от уральского рок-музыканта или даже получить его наставничество, будет дано 20 минут на выступление. Прошедшие в финал, смогут выступить на «Демидов-фесте» в Черноисточинске вместе с Самойловым.
Встреча пройдет 18 июля с 12.00 на улице Носова, 1 в лофт-пространстве «FriendZona».
Напомним, Самойлов планирут открыть в Екатеринбурге креативный кластер для музыкантов — площадку, где люди смогут слушать и записывать музыку, смотреть киносеансы и снимать клипы.