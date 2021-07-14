Основатель рок-группы «Агата Кристи» встретится с музыкантами в Нижнем Тагиле

Дорогие друзья, начинающие авторы-исполнители, сочиняющие собственную музыку и стихи, я вас приглашаю поучаствовать в уникальном проекте. Вы сможете не просто показать свои песни, но и выступить в составе моего коллектива, почувствовать, что такое профессиональная сцена, пригласил в «Творческую мастерскую Вадима Самойлова» местных музыкантов один из основателей легендарной рок-группы «Агата Кристи».