Основатель рок-группы «Агата Кристи» встретится с музыкантами в Нижнем Тагиле

Основатель рок-группы «Агата Кристи» встретится с музыкантами в Нижнем Тагиле
Основатель рок-группы «Агата Кристи» встретится с музыкантами в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:34ОбществоФото: Артем Колобков
Продюсер и основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов встретится с музыкантами в Нижнем Тагиле. Участниками творческой мастерской могут стать местные группы — исполнители авторских текстов и музыки.

Солист группы «Агата Кристи» и будущий куратор продюсерского центра «Самородок» Вадим Самойлов посетил Нижний Тагил и успел встретиться с местными фанатами и музыкантами, рассказал TagilCity.ru представитель рок-тусовки Артем Колобков.

Совсем скоро и вы сможете встретиться с ним лично, для этого нужно совсем немного — быть музыкантом/автором/исполнителем собственных уникальных хитов. Открытие кластера под названием «Самородок» в Нижнем Тагиле состоится в сентябре, уточнил собеседник.

В прослушивании, которое организовано под эгидой продюсерского центра по развитию креативных индустрий «Уральский авангард», могут принять участие группы вне не зависимости от стиля музыки.

Дорогие друзья, начинающие авторы-исполнители, сочиняющие собственную музыку и стихи, я вас приглашаю поучаствовать в уникальном проекте. Вы сможете не просто показать свои песни, но и выступить в составе моего коллектива, почувствовать, что такое профессиональная сцена, пригласил в «Творческую мастерскую Вадима Самойлова» местных музыкантов один из основателей легендарной рок-группы «Агата Кристи».

Каждому коллективу из Нижнего Тагила, кто захочет услышать мнение и совет от уральского рок-музыканта или даже получить его наставничество, будет дано 20 минут на выступление. Прошедшие в финал, смогут выступить на «Демидов-фесте» в Черноисточинске вместе с Самойловым.

Встреча пройдет 18 июля с 12.00 на улице Носова, 1 в лофт-пространстве «FriendZona».

Напомним, Самойлов планирут открыть в Екатеринбурге креативный кластер для музыкантов — площадку, где люди смогут слушать и записывать музыку, смотреть киносеансы и снимать клипы.

Сюжеты:
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Свердловская областьтворчествомузыкаобществопродюсерУралАгата Кристирок-группырок-музыкаНижний Тагил
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