Посадить на 11 лет бывшего замглавы свердловского СУ СКР Бусылко потребовал прокурор

Посадить на 11 лет бывшего замглавы свердловского СУ СКР Бусылко потребовал прокурор
Посадить на 11 лет бывшего замглавы свердловского СУ СКР Бусылко потребовал прокурор
Сегодня, 15:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За взяточничество посадить на 11 лет потребовал гособвинитель бывшего заместителя главы Следственного комитета Свердловской области.

По уголовному делу о взяточничестве Михаилу Бусылко прокурор попросил суд назначить 11 лет колонии строго режима, а также оштрафовать бывшего замначальника регионального СУ СКР на 10 миллионов рублей. Кроме того гособвинитель потребовал лишить его права занимать должности в силовых структурах на 10 лет и лишить звания полковника юстиции, сообщает Znak.

Другому фигуранту уголовного дела - экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову, грозит аналогичная мера наказания. А адвокату Вострецову запрошено 12 лет тюрьмы со штрафом в 6,5 миллиона рублей.

Напомним, в конце марта в Ленинском суде Екатеринбурга начался процесс над высокопоставленными силовиками, где экс-глава следственного отдела СКР Бусылко и зампрокурора Чуличков не признали вину по делу о взятке в особо крупном размере.

Сюжеты:
Екатеринбург
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