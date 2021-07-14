Посадить на 11 лет бывшего замглавы свердловского СУ СКР Бусылко потребовал прокурор

По уголовному делу о взяточничестве Михаилу Бусылко прокурор попросил суд назначить 11 лет колонии строго режима, а также оштрафовать бывшего замначальника регионального СУ СКР на 10 миллионов рублей. Кроме того гособвинитель потребовал лишить его права занимать должности в силовых структурах на 10 лет и лишить звания полковника юстиции, сообщает Znak.