Посадить на 11 лет бывшего замглавы свердловского СУ СКР Бусылко потребовал прокурор

По уголовному делу о взяточничестве Михаилу Бусылко прокурор попросил суд назначить 11 лет колонии строго режима, а также оштрафовать бывшего замначальника регионального СУ СКР на 10 миллионов рублей. Кроме того гособвинитель потребовал лишить его права занимать должности в силовых структурах на 10 лет и лишить звания полковника юстиции, сообщает Znak.
Другому фигуранту уголовного дела - экс-заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову, грозит аналогичная мера наказания. А адвокату Вострецову запрошено 12 лет тюрьмы со штрафом в 6,5 миллиона рублей.
Напомним, в конце марта в Ленинском суде Екатеринбурга начался процесс над высокопоставленными силовиками, где экс-глава следственного отдела СКР Бусылко и зампрокурора Чуличков не признали вину по делу о взятке в особо крупном размере.