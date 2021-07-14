Свердловский «Хатико» несколько дней ждал на дороге задержанного ГИБДД хозяина

Собака несколько дней ждала своего хозяина, который был задержан сотрудниками ГИБДД, на дороге в поселке Шишкино под Березовским. Чтобы спасти животное, полицейские временно выпустили владельца из изолятора и привезли на место, где был эвакуирован его автомобиль.

Белую собаку в ошейнике у дороги несколько дней назад заметили местные жители. По их словам, животное металось по участку дороги и не хотело его покидать. Люди подкармливали собаку, но никому в руки она не давалась. В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные граждане выложили пост о собаке и вскоре нашелся свидетель, который рассказал, что видел, как на данном участке дороги сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали автомобиль, у которого бегала собака. Сообщение увидел и начальник местного ГИБДД. Он распорядился поймать животное и велел доставить на место владельца. После поимки собаку по имени Белка передали родственникам задержанного, а сам он был возвращен в изолятор, где ожидает суда за некое повторное правонарушение, сообщает Е1. Фото: группа "Сила Березовского в людях" во "ВКонтакте" Напомним, в начале июля владелец внедорожника в Екатеринбурге на несколько часов оставил 11 месячного хаски в салоне запертого автомобиля без еды, воды и свежего воздуха. В итоге собака умерла. Молодой хаски умер в салоне запертого автомобиля в Екатеринбурге

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