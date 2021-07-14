Свердловский «Хатико» несколько дней ждал на дороге задержанного ГИБДД хозяина

Свердловский «Хатико» несколько дней ждал на дороге задержанного ГИБДД хозяина
Свердловский «Хатико» несколько дней ждал на дороге задержанного ГИБДД хозяина
Сегодня, 12:05ОбществоФото: группа "Сила Березовского в людях" во "ВКонтакте"
Собака несколько дней ждала своего хозяина, который был задержан сотрудниками ГИБДД, на дороге в поселке Шишкино под Березовским. Чтобы спасти животное, полицейские временно выпустили владельца из изолятора и привезли на место, где был эвакуирован его автомобиль.

Белую собаку в ошейнике у дороги несколько дней назад заметили местные жители. По их словам, животное металось по участку дороги и не хотело его покидать. Люди подкармливали собаку, но никому в руки она не давалась.

В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные граждане выложили пост о собаке и вскоре нашелся свидетель, который рассказал, что видел, как на данном участке дороги сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали автомобиль, у которого бегала собака.

Сообщение увидел и начальник местного ГИБДД. Он распорядился поймать животное и велел доставить на место владельца.

После поимки собаку по имени Белка передали родственникам задержанного, а сам он был возвращен в изолятор, где ожидает суда за некое повторное правонарушение, сообщает Е1.

Фото:группа "Сила Березовского в людях" во "ВКонтакте"

Напомним, в начале июля владелец внедорожника в Екатеринбурге на несколько часов оставил 11 месячного хаски в салоне запертого автомобиля без еды, воды и свежего воздуха. В итоге собака умерла.

Материалы по теме:
Свердловская областьдорогаГИБДДБерезовскийзадержаниесобакаобществохозяин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы