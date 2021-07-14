Девочка с тяжёлой болезнью не может получить лекарство из-за бюрократической ошибки

Мама больной девочки на протяжении нескольких месяцев судится с минздравом, чтобы получить положенное ребёнку бесплатное лекарство, сообщает 66.ру.
До своего обращения в суд женщина год вела переписку с организацией и просила дать рецепт на препарат «Гианеб», который получить она не может до сих пор.
По словам мамы девочки, лекарство не выдают из-за канцелярской ошибки. В документе, который бы позволил выписать «Гианеб» бесплатно, должно быть написано «Решение врачебной комиссии». А в поликлинике при составлении этого документа написали «Заключение».
Стоимость курса «Гианеба» в год составляет не менее 24 тысячи рублей. Так как девочка принимает различные лекарства, помогающие поддерживать жизнь, приобретать ещё и раствор на свои средства у родителей нет возможности.
Два года покупать препарат помогал благотворительный фонд.
Но, по словам мамы, поскольку по закону дети-инвалиды должны быть обеспечены всеми необходимыми лекарствами по рецептам бесплатно, она обратилась в 2020 году в минздрав с просьбой выдать «Гианеб».
Далее женщина обратилась в поликлинику, чтобы врачи зафиксировали побочные эффекты от других препаратов и провели врачебную комиссию, которая признает «Гианеб» необходимым. Так и случилось, но получить лекарство это не помогло.
В 2021 году женщина на основании отказов минздрава подала в суд. Заседание состоялось 28 апреля 2021 года. Решение было вынесено в пользу ребёнка, и девочка должна была получать препарат с 30 мая. Но 28 мая министерство здравоохранения Свердловской области подало апелляцию. И пока «Гианеб» семья покупает самостоятельно.
Напомним, больные муковисцидозом подали в суд на Минздрав Свердловской области. Людей более трёх месяцев не обеспечивают необходимыми медикаментами, что грозит им лёгочным кровотечением и дыхательной недостаточностью.
Первое заседание состоялось 16 июня 2021 года, на которое явился представитель Минздрава с имеющимся возражением к иску на шести листах. Следующее заседание назначено на 11 августа 2021 года. Дата окончания судебного процесса неизвестна.