Девочка с тяжёлой болезнью не может получить лекарство из-за бюрократической ошибки

Девочка с тяжёлой болезнью не может получить лекарство из-за бюрократической ошибки
Девочка с тяжёлой болезнью не может получить лекарство из-за бюрократической ошибки
Сегодня, 17:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Минздрав Свердловской области оспорил решение областного суда, признавшего право 9-летней девочки, больной муковисцидозом, бесплатно получать необходимый ей препарат, сославшись на одно неправильное слово в заключении врачебной комиссии. На данный момент родители девочки приобретают лекарство за свой счёт.

Мама больной девочки на протяжении нескольких месяцев судится с минздравом, чтобы получить положенное ребёнку бесплатное лекарство, сообщает 66.ру.

До своего обращения в суд женщина год вела переписку с организацией и просила дать рецепт на препарат «Гианеб», который получить она не может до сих пор.

По словам мамы девочки, лекарство не выдают из-за канцелярской ошибки. В документе, который бы позволил выписать «Гианеб» бесплатно, должно быть написано «Решение врачебной комиссии». А в поликлинике при составлении этого документа написали «Заключение».

Стоимость курса «Гианеба» в год составляет не менее 24 тысячи рублей. Так как девочка принимает различные лекарства, помогающие поддерживать жизнь, приобретать ещё и раствор на свои средства у родителей нет возможности.

Два года покупать препарат помогал благотворительный фонд.

Но, по словам мамы, поскольку по закону дети-инвалиды должны быть обеспечены всеми необходимыми лекарствами по рецептам бесплатно, она обратилась в 2020 году в минздрав с просьбой выдать «Гианеб».

Далее женщина обратилась в поликлинику, чтобы врачи зафиксировали побочные эффекты от других препаратов и провели врачебную комиссию, которая признает «Гианеб» необходимым. Так и случилось, но получить лекарство это не помогло.

В 2021 году женщина на основании отказов минздрава подала в суд. Заседание состоялось 28 апреля 2021 года. Решение было вынесено в пользу ребёнка, и девочка должна была получать препарат с 30 мая. Но 28 мая министерство здравоохранения Свердловской области подало апелляцию. И пока «Гианеб» семья покупает самостоятельно.

Напомним, больные муковисцидозом подали в суд на Минздрав Свердловской области. Людей более трёх месяцев не обеспечивают необходимыми медикаментами, что грозит им лёгочным кровотечением и дыхательной недостаточностью.

Первое заседание состоялось 16 июня 2021 года, на которое явился представитель Минздрава с имеющимся возражением к иску на шести листах. Следующее заседание назначено на 11 августа 2021 года. Дата окончания судебного процесса неизвестна.

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