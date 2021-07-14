Тагильский мастер художественной бересты стала победителем межрегионального фестиваля

Фестиваль промысла состоялся 10 июля в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге. На него съехались около двух десятков мастеров со всех уголков страны — из Санкт-Петербурга, Пермского края, Архангельской и Новгородской областей, Удмуртии и Среднего Урала.