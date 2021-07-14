Тагильский мастер художественной бересты стала победителем межрегионального фестиваля

Тагильский мастер художественной бересты стала победителем межрегионального фестиваля
Тагильский мастер художественной бересты стала победителем межрегионального фестиваля
Сегодня, 08:49ОбществоФото: группа "Мастера Урала. НХП Свердловской области" во "ВКонтакте"
Мастер художественный бересты Елена Сергина из Нижнего Тагила стала одним из победителей в конкурсной программе Межрегионального фестиваля промысла «Берестяная река Урала».

Тагильский мастер художественной обработки бересты Елена Сергина стала победителем в конкурсной программе Межрегионального фестиваля промысла «Берестяная река Урала», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Фестиваль промысла состоялся 10 июля в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге. На него съехались около двух десятков мастеров со всех уголков страны — из Санкт-Петербурга, Пермского края, Архангельской и Новгородской областей, Удмуртии и Среднего Урала.

Мастера, работающие с берестой, в режиме реального времени соревновались в четырех номинациях.

Елена Сергина стала лауреатом 2 степени в номинации «Авторская художественная береста».

Напомним, в середине июня мастер бересты Сергей Коротченя из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса «Русь мастеровая — 2021». Он сумел искусно соединить тагильскую бересту с городецкой росписью и покорить членов жюри.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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