Татьяна Минеева станет спикером на конференции проекта «Школа бизнес-омбудсмена»

В Москве с 29 по 30 июля в рамках просветительского проекта «Школа бизнес-омбудсмена» будет организовано проведение ежегодной конференции и стратегической сессии при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве. В числе выступающих будет и бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей расскажет участникам о задачах развития экосистемы уполномоченного через внешние коллаборации, пишет newsnn.ru. Ранее Татьяна Минеева обратилась к деловым ассоциациям, отраслевым бизнес-сообществам, общественным объединениям, а также органам исполнительной и законодательной власти Москвы с призывом выстроить содержательный диалог. По ее словам, совместные усилия позволят найти ответы на вопросы, которые сейчас стоят перед московскими предпринимателями. «Только совместными усилиями мы сможем качественно влиять на деловой климат и сможем сделать столицу еще более комфортным и привлекательным городом для предпринимателей», - считает бизнес-омбудсмен. Сообщается, что в проекте примут участие резиденты экосистемы уполномоченного, объединения предпринимателей, общественники и столичные власти. В числе выступающих на мероприятии слово возьмет министр столичного правительства Александр Молотков, который вместе с Татьяной Минеевой и другими участниками встречи обсудит тему трансформации мер поддержки и развитии молодежного предпринимательства. Также в качестве экспертов выступят общественный советник уполномоченного, директор Института общественных инициатив Дмитрий Помотилов, депутат Мосгордумы Валерий Головченко, генеральный директор РФРИТ Александр Павлов и многие другие. В течение двух дней на конференции представят промежуточные результаты работы компонентов и институтов экосистемы уполномоченного. Также пройдет панельная дискуссия партнеров экосистемы с государственными органами и институтами развития. Рабочие группы поднимут сразу несколько важных и актуальных вопросов, касающихся цифровизации малого и среднего бизнеса и защиты прав предпринимателей институтами экосистемы при уполномоченном. Также эксперты разберут основные препятствия и возможности законотворческих инициатив бизнеса в период пандемии. Предполагается, что все запланированные мероприятия помогут проанализировать опыт работы резидентов и общественных институтов экосистемы, а также обменяться практическими знаниями и привлечь новых заинтересованных людей. В их число входят индивидуальные предприниматели, самозанятые, субъекты МСП, основатели стартапов, социальные предприниматели и общественные деятели.

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