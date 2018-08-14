Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж во второй раз

Экс-прокурор Крыма, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская вышла замуж во второй раз за руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьева в минувшие выходные.
Бывший муж Натальи Поклонской, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, приезжал в Среднеуральск для развенчания их брака.
Визит Андрея Красильникова в монастырь «Спорительница хлебов» к духовнику Натальи Сергию состоялся на прошлой неделе, за несколько дней до новой свадьбы политика.
Красильников приезжал из Москвы специально, чтобы встретиться с отцом Сергием, который в свое время их венчал. Теперь же, перед новой свадьбой Натальи, он приезжал, чтобы решить вопрос церковного развенчания. Чтобы у Поклонской не возникло препятствий для венчания при новом замужестве. У Поклонской и Красильникова был церковный брак, но официально они не регистрировались, сообщил источник из окружения Натальи Поклонской.