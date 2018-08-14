Прием заявлений в учреждения ДО начнется в Нижнем Тагиле с 21 августа

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С 21 августа по 15 сентября в Нижнем Тагиле будет проходить прием заявлений в учреждения дополнительного образования.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для зачисления ребенка в УДО необходимы следующие документы:
- личное заявление родителей (законных представителей) по установленной форме в электронной системе;
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
Документы можно подать тремя способами:
- обратившись в учреждение дополнительного образования (в соответствии с графиком работы приемной комиссии);
- в электронном виде через портал https://odod.egov66.ru;
- через Многофункциональные центры.
При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан в пятидневный срок представить в УДО оригиналы документов.
Консультацию по регистрации заявлений можно получить по телефону: 47-81-14 (доб. 211), по общим вопросам зачисления в УДО по телефону: 36-36-75, сообщает Управление образования администрации Нижнего Тагила.
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