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Прием заявлений в учреждения ДО начнется в Нижнем Тагиле с 21 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прием заявлений в учреждения ДО начнется в Нижнем Тагиле с 21 августа

Сегодня, 19:50Общество
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